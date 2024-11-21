На Западе не увидели удара межконтинентальной ракеты по Украине, а в Днепре уже находят обломки (фото)

В Днепре нашли обломки межконтинентальной ракеты, но на Западе подвергли сомнению этот факт

В четверг, 21 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине: в Днепре есть разрушения в результате удара межконтинентальной баллистической ракетой. Между тем, на Западе поспешили опровергнуть факт удара именно "межконтиненталкой".

Об этом сообщает NBC News. По информации СМИ, чиновник одной из западных стран, имя которого в настоящее время неизвестно, заявил, что удар по Днепру россияне якобы нанесли обычной баллистической ракетой, но никак не межконтинентальной.

В то же время в Днепре продолжают собирать осколки ракеты. Один из них повис на электрических проводах.

Тем временем Telegram-канал "Стугна" пишет, что боевая часть ракеты, которой РФ, вероятно, атаковала Днепр сегодня утром, весила около 1,2 тонны и состояла из 6 кассет, содержащих по 6 суббоеприпасов (всего их — 36) весом приблизительно 50 кг каждый.

Также было опубликовано фото обломка ракеты, которой россияне, вероятно, целились и попали по Днепру.

Также сообщается о том, что удар этой ракетой напоминает применение ударных БПЛА "Шахед".

Как сообщал "Телеграф" ранее, пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой во время встречи с журналистами запретили говорить об ударе баллистическими ракетами по Украине. Разговор с "начальством" был записан на видео и опубликован в сети.