На Заході не побачили удару міжконтинентальної ракети по Україні, а у Дніпрі вже знаходять уламки (фото)

У Дніпрі знайшли уламки міжконтинентальної ракети, але на Заході піддали сумніву цей факт

У четвер, 21 листопада, російські війська завдали масованого удару по Україні: у Дніпрі є руйнування внаслідок удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Тим часом на Заході поспішили спростувати факт удару саме "міжконтиненталкою".

Про це повідомляє NBC News. За інформацією ЗМІ, чиновник однієї із західних країн, ім’я якого наразі невідоме, заявив, що удару по Дніпру росіяни нібито завдали звичайною балістичною ракетою, але ніяк не міжконтинентальною.

Водночас у Дніпрі продовжують збирати уламки ракети. Один із них повис на електричних проводах.

Тим часом Telegram-канал "Стугна" пише, що бойова частина ракети, якою РФ, ймовірно, атакувала Дніпро сьогодні вранці, важила близько 1,2 тонни і складалася з 6 касет, що містять по 6 суббоєприпасів (всього їх — 36) вагою приблизно 50 кг кожен.

Також було опубліковано фото уламку ракети, якою росіяни, ймовірно, цілилися та влучили по Дніпру.

Також повідомляється, що удар цією ракетою нагадує застосування ударних БПЛА "Шахед".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прессекретарю МЗС Росії Марії Захаровій під час зустрічі з журналістами заборонили говорити про удар балістичними ракетами по Україні. Розмова з "начальством" була записана на відео та опублікована в мережі.