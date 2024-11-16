"Птицы Мадьяра" уничтожили редкую и очень дорогую российскую РЭБ под Покровском украинским "Вампиром" (видео)

Очередной "аналоговнет" стал грудой металлолома

Легендарное украинское подразделение "Птицы Мадьяра", известное за успешное и очень эффективное использование БПЛА на полях российско-украинской войны, похвасталось уничтожением очередного раритета. На сей раз речь идет о комплексе "Борисоглебск-2", который был замечен на Покровском направлении.

Об этом сообщается в официальном канале подразделения в Telegram. Для уничтожения машины был использован дрон отечественной разработки Vampire, также известный как "Баба Яга".

На видеозаписи уничтожения видно, что дрон зависает над боевой машиной и сбрасывает на нее несколько боеприпасов. А позже показано, что машина полностью выгорела.

Сам "Мадьяр" (Роберт Бровди) говорит, что после первого удара было принято решение совершить повторный вылет, чтобы убедиться в том, что "Борисоглебск" эвакуировать и восстановить россиянам не удастся.

Он также отметил, что его подразделение ведет сбор 60 миллионов гривен на противотанковые снаряды. Поддержать его можно по этой ссылке.

Что такое "Борисоглебск-2"

Как известно "Борисоглебск-2" это автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы, в задачи которого входит подавление систем спутниковой связи и навигационных систем в кратком и ультра-кратком диапазоне волн.

Согласно данным из открытых источников, комплекс состоит из девяти машин общей стоимостью в 200 миллионов долларов. Все они базируются на МТ-ЛБ.

По информации Oryx с начала вторжения россияне потеряли 16 разных машин комплекса "Борисоглебск-2", из них две были захвачены украинцами. Эти комплексы поступили на вооружение россиян лишь в 2013 году, потому их можно считать одними из самых новых российских РЭБ.

Украинские "вампиры"

Что касается дрона Vampire, то это тяжелый гексакоптер (дрон с шестью винтами), способный нести 15 килограммов боеприпасов на расстояние до 10 километров. Каждый такой дрон имеет тепловизор, поскольку его основным заданием является нанесение ударов в темное время суток. Стоимость одного такого дрона оценивается в больше чем 10 тысяч долларов, что совсем немного по военным меркам.

Как сообщалось ранее, это не первый раз, когда российские системы для борьбы с дронами оказывались бесполезными против украинских дронов. Например, в начале ноября в Крыму дроном была уничтожена радиолокационная станция "Подлет".