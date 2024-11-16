"Птахи Мадяра" знищили рідкісну та дуже дорогу російську РЕБ під Покровськом (відео)

Черговий "аналоговнєт" став купою металобрухту

Легендарний український підрозділ "Птахи Мадяра", відомий за успішне та дуже ефективне використання БПЛА на полях російсько-української війни, похвалився знищенням чергового раритету. Цього разу йдеться про комплекс "Борисоглібськ-2", який був помічений на Покровському напрямку.

Про це повідомляється в офіційному каналі підрозділу Telegram. Для знищення машини був використаний дрон вітчизняної розробки Vampire, також відомий як Баба Яга.

На відеозаписі знищення видно, що дрон зависає над бойовою машиною та скидає на неї кілька боєприпасів. А згодом показано, що машина повністю вигоріла.

Сам "Мадяр" (Роберт Бровді) каже, що після першого удару було ухвалено рішення здійснити повторний виліт, щоб переконатися, що "Борисоглібськ" евакуювати і відновити росіянам не вдасться.

Він також зазначив, що його підрозділ веде збори 60 мільйонів гривень на протитанкові снаряди. Підтримати його можна за цим посиланням.

Що таке "Борисоглібськ-2"

Як відомо "Борисоглібськ-2" це автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби, до завдань якого входить придушення систем супутникового зв’язку та навігаційних систем у короткому та ультракороткому діапазоні хвиль.

За даними з відкритих джерел, комплекс складається з дев’яти машин загальною вартістю 200 мільйонів доларів. Усі вони базуються на МТ-ЛБ.

За інформацією Oryx з початку вторгнення росіяни втратили 16 різних машин комплексу "Борисоглібськ-2", з них дві були захоплені українцями. Ці комплекси надійшли на озброєння росіян лише у 2013 році, тому їх можна вважати одними з найновіших російських РЕБ.

Українські "вампіри"

Що стосується дрона Vampire, то це важкий гексакоптер (дрон із шістьма гвинтами), здатний нести 15 кілограмів боєприпасів на відстань до 10 кілометрів. Кожен такий дрон має тепловізор, оскільки його основним завданням є завдання ударів у темний час доби. Вартість одного такого дрона оцінюється у понад 10 тисяч доларів, що зовсім небагато за військовими мірками.

Як повідомлялося раніше, це не вперше, коли російські системи для боротьби з дронами виявлялися марними проти українських дронів. Наприклад, на початку листопада в Криму дроном було знищено радіолокаційну станцію "Підліт".