Дешевая "Молния": эксперт объяснил, почему Украина должна забрать себе эту российскую разработку

Несмотря на примитивность, Украине нужно очень много таких беспилотников, поскольку они очень дешевы

Украине нужны дроны, похожие на новую российскую "Молнию". Однако не для ударов по российским городам – в условный Брянск или Белгород он не попадет, дальность не позволит – а для эффективного истребления россиян на линии фронта, поскольку для этого он подойдет идеально.

Об этом в эфире программы "Сейчас" на YouTube-канале издания "Телеграф" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что "Молнию" называют гибридом FPV-дрона и традиционного "шахеда", а летает это "изделие" максимум на 40 километров. Зато он очень дешев.

"Для линии фронта это оружие как раз эффективно, хотя россияне сами говорят что в цель попадает один из восьми. Это действительно FPV-дрон. Но мы привыкли что FPV – это квадрокоптеры, "мавики", и другие типы квадрокоптеров – дроны вертикального взлета, а здесь дрон самолетного типа. Есть свои плюсы есть свои минусы. Дрон крайне примитивный – с одной стороны, он может просто по инерции то, что не может делать "мавик". "Мавик" не может по инерции заскочить в зону в небольшую зону РЭБ, потому что он просто наткнется на нее и будет терять управление, а самолетного типа – он по инерции может пролететь там небольшую зону", – объяснил эксперт.

Главный плюс беспилотника типа "Молния" – его стоимость, не превышающая 300 долларов США. Его можно собирать из палок, труб и самых дешевых компонентов самого простого изготовления.

"В целом, такие дроны надо иметь. Понимаете, они крайне примитивны. Стоимость – 300 долларов максимально. У нас такая батарея, как там, стоит 15 долларов, двигатель – максимально 30-40 долларов, там электродвигатель на этой "Молнии" стоит. Все остальное – две трубы от швабры и спереди моторама в виде куска фанеры. А сама батарея размещена на центроплане открыто, а перед ней – боевой заряд. То есть, примитивнее уже невозможно, это рекордсмен по примитивности. В окопах можно такие дроны изготавливать десятками, собирать, он компактен, его можно применять прямо оттуда", – сказал Романенко.

Вообще, отметил он, если наделать огромное количество таких дронов, то любой окопный РЭБ россиян можно будет спокойно преодолеть и поразить цель. Несмотря на примитивность, Украине нужно очень много таких беспилотников, поскольку чем дешевле будет стоить поражать оккупантов, тем больше можно будет таких дронов собрать и тем больше россиян уничтожить.

Что известно о "Молнии"

Информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Особенностью его конструкции является то, что он сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также в его конструкции используют самую дешевую китайскую электронику.

Технические характеристики:

размах крыла – 1140 см;

хорда — 200 см;

батарея — 5000 мАч Li Ion;

вес – примерно 5 кг;

запуск с катапульты или с руки;

дальность полета – до 40 км;

боевая часть – до 3 килограммов;

стоимость производства – около 300 долларов;

скорость — 20-25 м/с;

максимальная высота – 3 км;

связь – ERLS.

Следует отметить, что основанное преимущество этого БПЛА – низкая себестоимость. Это позволяет врагу применять их массово для ударов по гражданским и военным объектам Украины.

Как писал "Телеграф", во вторник, 12 ноября, российские военные атаковали Харьков новым беспилотником. Они применили ударный БПЛА "Молния". Мы собрали все, что известно о новом БПЛА российских оккупантов.