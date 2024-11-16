Дешевая "Молния": эксперт объяснил, почему Украина должна забрать себе эту российскую разработку
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Несмотря на примитивность, Украине нужно очень много таких беспилотников, поскольку они очень дешевы
Украине нужны дроны, похожие на новую российскую "Молнию". Однако не для ударов по российским городам – в условный Брянск или Белгород он не попадет, дальность не позволит – а для эффективного истребления россиян на линии фронта, поскольку для этого он подойдет идеально.
Об этом в эфире программы "Сейчас" на YouTube-канале издания "Телеграф" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что "Молнию" называют гибридом FPV-дрона и традиционного "шахеда", а летает это "изделие" максимум на 40 километров. Зато он очень дешев.
"Для линии фронта это оружие как раз эффективно, хотя россияне сами говорят что в цель попадает один из восьми. Это действительно FPV-дрон. Но мы привыкли что FPV – это квадрокоптеры, "мавики", и другие типы квадрокоптеров – дроны вертикального взлета, а здесь дрон самолетного типа. Есть свои плюсы есть свои минусы. Дрон крайне примитивный – с одной стороны, он может просто по инерции то, что не может делать "мавик". "Мавик" не может по инерции заскочить в зону в небольшую зону РЭБ, потому что он просто наткнется на нее и будет терять управление, а самолетного типа – он по инерции может пролететь там небольшую зону", – объяснил эксперт.
Главный плюс беспилотника типа "Молния" – его стоимость, не превышающая 300 долларов США. Его можно собирать из палок, труб и самых дешевых компонентов самого простого изготовления.
"В целом, такие дроны надо иметь. Понимаете, они крайне примитивны. Стоимость – 300 долларов максимально. У нас такая батарея, как там, стоит 15 долларов, двигатель – максимально 30-40 долларов, там электродвигатель на этой "Молнии" стоит. Все остальное – две трубы от швабры и спереди моторама в виде куска фанеры. А сама батарея размещена на центроплане открыто, а перед ней – боевой заряд. То есть, примитивнее уже невозможно, это рекордсмен по примитивности. В окопах можно такие дроны изготавливать десятками, собирать, он компактен, его можно применять прямо оттуда", – сказал Романенко.
Вообще, отметил он, если наделать огромное количество таких дронов, то любой окопный РЭБ россиян можно будет спокойно преодолеть и поразить цель. Несмотря на примитивность, Украине нужно очень много таких беспилотников, поскольку чем дешевле будет стоить поражать оккупантов, тем больше можно будет таких дронов собрать и тем больше россиян уничтожить.
Что известно о "Молнии"
Информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Особенностью его конструкции является то, что он сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также в его конструкции используют самую дешевую китайскую электронику.
Технические характеристики:
- размах крыла – 1140 см;
- хорда — 200 см;
- батарея — 5000 мАч Li Ion;
- вес – примерно 5 кг;
- запуск с катапульты или с руки;
- дальность полета – до 40 км;
- боевая часть – до 3 килограммов;
- стоимость производства – около 300 долларов;
- скорость — 20-25 м/с;
- максимальная высота – 3 км;
- связь – ERLS.
Следует отметить, что основанное преимущество этого БПЛА – низкая себестоимость. Это позволяет врагу применять их массово для ударов по гражданским и военным объектам Украины.
Как писал "Телеграф", во вторник, 12 ноября, российские военные атаковали Харьков новым беспилотником. Они применили ударный БПЛА "Молния". Мы собрали все, что известно о новом БПЛА российских оккупантов.