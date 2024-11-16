Дешева "Молнія": експерт пояснив, чому Україна повинна забрати собі цю російську розробку

Попри примітивність, Україні потрібно дуже багато таких безпілотників, оскільки вони дуже дешеві

Україні потрібні дрони, схожі на нову російську "Молнію". Проте не для ударів по російським містам – до умовного Брянська або Бєлгорода він не дістане, дальність не дозволить – а для ефективного винищення росіян на лінії фронту, оскільки для цього він підійде ідеально.

Про це в ефірі програми "Зараз" на YouTube-каналі видання "Телеграф" розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він зазначив, що "Молнію" називають гібридом FPV-дрона та традиційного "шахеда", а літає цей "витвір" максимум на 40 кілометрів. Зате він дуже дешевий.

"Для лінії фронту це зброя якраз ефективна, хоча росіяни самі кажуть що в ціль влучає один з восьми. Це дійсно FPV-дрон. Але ми звикли що FPV – це квадрокоптери, "мавіки", та інші типи квадрокоптерів – дрони вертикального злету, а тут дрон літакового типу. Є свої плюси є свої мінуси. Дрон вкрай примітивний – з однієї сторони він може просто по інерції те, що не може робити "мавік". "Мавік" не може по інерції заскочити в зону в невеличку зону РЕБ, бо він просто наткнеться на неї та буде втрачати управління, а літакового типу – він по інерції може пролетіти там невеличку зону", – пояснив експерт.

Головний плюс безпілотника типу "Молнія" – його вартість, яка не перевищує 300 доларів США. Його можна збирати з палок, труб та найдешевших компонентів найпростішого виготовлення.

"Загалом такі дрони треба мати. Розумієте, вони вкрай примітивні. Вартість – 300 доларів максимально. В нас така батарея, як там, коштує 15 доларів, двигун – максимально 30-40 доларів, там електродвигун на цій "Молнії" стоїть. Все інше – дві труби від швабри та спереду моторама у вигляді шматка фанери. А сама батарея розміщена на центроплані відкрито, а перед нею – бойовий заряд. Тобто, примітивніше вже неможливо, це рекордсмен з примітивності. В окопах можна такі дрони виготовляти десятками, збирати, він компактний, його можна застосовувати прямо звідти", – сказав Романенко.

Загалом, зазначив він, якщо наробити величезну кількість таких дронів, то будь-який окопний РЕБ росіян можна буде спокійно подолати та вразити ціль. Попри примітивність, Україні потрібно дуже багато таких безпілотників, оскільки чим дешевше буде вражати окупантів, тим більше можна буде таких дронів зібрати й тим більше росіян знищити.

Що відомо про "Молнію"

Інформація про застосування росіянами БПЛА "Молнія" почала з'являтись з травня 2024 року. Особливістю його конструкції є те, що він зроблений з алюмінієвих трубок, фанери, пінопласту та полістиролу. Також у його конструкції використовують найдешевшу китайську електроніку.

Технічні характеристики:

розмах крила — 1140 см;

хорда — 200 см;

батарея — 5000 мАгод Li Ion;

вага — приблизно 5 кг;

запуск з катапульти або з руки;

дальність польоту — до 40 км;

бойова частина — до 3 кілограмів;

вартість виробництва — близько 300 доларів;

швидкість — 20-25 м/с;

максимальна висота — 3 км;

зв'язок — ERLS.

Варто зазначити, що основана перевага цього БПЛА – низька собівартість. Це дозволяє ворогу застосовувати їх масово для ударів по цивільних і військових об’єктах України.

Як писав "Телеграф", у вівторок, 12 листопада, російські військові атакували Харків новим безпілотником. Вони застосували ударний БПЛА "Молнія". Ми зібрали все, що відомо про новий БПЛА російських окупантів.