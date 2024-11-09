Украинские Vyriy drone будут эффективнее отправлять окупантов в ад благодаря обновлению

Система дневного донаведения уже протестирована, но постоянно совершенствуется

Украинским производителям оружия приходится находить новые пути и методы максимально эффективного использования своей техники на поле боя. Украинский производитель FPV-дронов "Vyriy drone" внедрил систему донаведения, которая позволяет автоматически захватывать цель и без вмешательства пилота довести взрывчатку до цели.

Компания заявила о введении дневного донаведения еще в августе. "Вам достаточно найти мишень, включить донаведение и наблюдать как дрон делает бадабум самостоятельно долетая до цели", — говорится в описании. Отмечается, что система доступна для двух видов дронов с разной полезной нагрузкой: VYRIY PRO 8" — до 2 кг, VYRIY PRO 10" — до 4 кг.

Совершенствования продолжаются до сих пор, в частности тестируют систему донаведения VGI-9. Пока об увлечениях как целях людей речи не идет. Захватить объект поражения "в прицел" дрон может с дистанции от 100 до 400 метров, все зависит от контраста и размера цели. Лучше всего до наведения работает на неподвижных целях и объектах, которые нужно догонять, ведь при встречном движении компьютер может не успеть обработать информацию. Дрон с такой системой может сопротивляться системам радиоэлектронной борьбы противника благодаря режиму круиз-контроля. С ним он может пройти опасный участок.

Режим донаведения также называют "машинным зрением". Главный принцип ее работы – после захвата цели, дрон может самостоятельно в нее попасть без вмешательства пилота, что повышает эффективность применения. Самое сложное в процессе – это именно найти цель, ведь вражеская техника также замаскирована и даже искусственный интеллект сложно распознает зеленый танк на зеленом поле. Для того чтобы упростить задачу на FPV-дрон составляли тепловизор. Белая точка высокой температуры на черном фоне найти легче. Дроны имеют более 70% локализации с украинскими деталями. Если эту долю увеличить, дрон может увеличиться в разы, однако большинство разработок именно украинские, в частности "машинное зрение", радиолокация, цифровая связь.

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