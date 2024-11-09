Українські Vyriy drone ефективніше відправлятимуть окупантів в пекло завдяки оновленню

Система денного донаведення вже протестована, але постійно вдосконалюється

Українським виробникам зброї доводиться знаходити нові шляхи та методи для максимально ефективного використання своєї техніки на полі бою. Український виробник FPV-дронів "Vyriy drone" впровадив систему донаведення, яка дозволяє автоматично захоплювати ціль та без втручання пілота довести вибухівку до цілі.

Компанія заявила про введення денного донаведення ще в серпні. "Вам достатньо знайти мішень, увімкнути донаведення і спостерігати як дрон робить бадабум самостійно долітаючи до цілі", — йдеться в описі. Зазначається, що система доступна для двох видів дронів з різним корисним навантаженням: VYRIY PRO 8" — до 2 кг, VYRIY PRO 10" — до 4 кг.

Вдосконалення тривають і досі, зокрема тестують систему донаведення VGI-9. Поки про захоплення як цілі людей мови не йде. Захопити об'єкт ураження "в приціл" дрон може з дистанції від 100 до 400 метрів, все залежить від контрасту та розміру цілі. Найкраще до наведення працює на нерухомих цілях та тих об’єктах, які потрібно наздоганяти, адже при зустрічному русі комп'ютер може не встигнути обробити інформацію. Дрон з такою системою може опиратися системам радіоелектронної боротьби ворога завдяки режиму круїз-контролю. З ним він може пройти небезпечну ділянку.

Режим донаведення ще також називають "машинним зором". Головний принцип її роботи — після захоплення цілі, дрон може самостійно в неї влучити без втручання пілота, що підвищує ефективність застосування. Найскладніше в процесі — це саме знайти ціль, адже ворожа техніка також замаскована і навіть штучний інтелект складно розпізнає зелений танк на зеленому полі. Для того, щоб спростити задачу на FPV-дрон становили тепловізор. Білу точку вищої температури на чорному тлі знайти легше. Дрони мають понад 70% локалізації з українськими деталями. Якщо цю частку збільшити, дрон може здорожчати в рази, проте більшість розробок саме українські, зокрема "машинний зір", радіолокація, цифровий зв'язок.

"Раніше" Телеграф розповідав, що окупанти використовують проти українських населених пунктів та військових керовані авіаційні бомби. Вони бувають різних видів, та їх об'єднує дещо спільне — майже неможливо збити. Що робити та як протидіяти КАБам, з'ясовували наші журналісти.