США сокращают помощь Украине? Военный эксперт назвал причину и дал совет по выходу из кризиса

Полугодовое промедление с передачей Украине оружия привело к потере Авдеевки

Западный военно-промышленный комплекс в целом, и Соединенных Штатов в частности, не выдерживает интенсивности войны в Украине, поэтому наши союзники даже могут прибегнуть к сокращению объемов военной помощи. И хотя есть многочисленные виды вооружений и боеприпасов, которые Вашингтон может передавать Киеву, все упирается в политическую волю властей США. А пока решаются политические вопросы, можно заниматься интеграцией украинского и американского оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он напомнил заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби об обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны и ракетами к ЗРК Patriot и NASAMS. Поэтому контракты, которые имеют Соединенные Штаты, в первую очередь будут обеспечивать приоритетность именно Украины, так что нам 16 месяцев нечего волноваться.

— Но есть и другие факторы. Во-первых, склады армии Соединенных Штатов все-таки огромны, и если бы нам доставляли оружие непосредственно с них, это бы значительно усилило наши оборонные возможности, — говорит военный эксперт. — Более того, в 2023 году очень много американского оружия было на складах ближайших союзников и нам, к сожалению, его не передавали именно по политическим соображениям. Это более чем полугодовое простаивание привело к тому, что россияне трупами завалили и прорвали Авдеевский укрепрайон.

Дмитрий Жмайло предлагает обратить внимание на программу FrankenSAM (Frankenstein + SAM — Франкенштайн + ЗРК. – Ред.), где объединены американские образцы оружия и советские системы, которые до сих пор использует Украина. К примеру, таким образом удалось применять еще советский ЗРК "Бук", который после модернизации может бить по воздушным целям ракетами AIM-7 Sparrow и ракетами RIM-7 Sea Sparrow.

— Также существует специальная модификация для запуска ракет AIM-9 (Sidewinder), использующая отдельные компоненты и оборудование именно армии Соединенных Штатов. Это не кустарные образцы, а переоборудованные системы, чтобы бить эффективно по целям, — подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кроме того, существует возможность интеграции радаров российской системы ЗРК С-300 с американской системой Patriot, чтобы усилить совместимость нашей противовоздушной обороны. У нас много образцов разного вооружения, в очень непропорциональных количествах, говорит военный эксперт.

По его мнению, у армии Соединенных Штатов еще достаточно сил ресурсов и складов, чтобы нам помочь.

— Основная проблема всегда остается в политической воле и смене политики управления рисками эскалации, которой придерживается Вашингтон. Потому что эта политика — не о нашей победе, не о поражении Российской Федерации. То, что у нас сейчас, это исключительно для того, чтобы не допустить именно наше поражение. И мы надеемся, что новую администрацию удастся хотя бы пошатнуть и изменить ее позицию в нашу пользу, — подытожил Дмитрий Жмайло.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украина и США договорились о координации поставок систем Patriot.