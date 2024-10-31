США скорочують допомогу Україні? Воєнний експерт назвав причину і дав пораду виходу з кризи

Піврічне зволікання з передачею Україні зброї призвело до втрати Авдіївки

Західний військово-промисловий комплекс загалом, і Сполучних Штатів зокрема, не витримує інтенсивності війни в Україні, тому наші союзники навіть можу вдатися до скорочення обсягів воєнної допомоги. І хоча є численні види озброєнь і боєприпасів, які Вашингтон може передавати Києву, — все упирається в політичну волю влади США. А поки вирішують політичні питання — можна займатися інтеграцією української та американської зброї.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він нагадав заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі про забезпечення України засобами протиповітряної оборони і ракетами до ЗРК Patriot і NASAMS. Тому контракти, які мають Сполучені Штати, в першу чергу будуть забезпечувати пріоритетність саме України, тож нам 16 місяців нема чого хвилюватися.

— Але є й інші фактори. По-перше, склади армії Сполучених Штатів все-таки величезні, і якби нам доставляли зброю безпосередньо з них, це значно посилило б наші оборонні можливості, — каже воєнний експерт. — Більше того, в 2023 році дуже багато американської зброї було на складах найближчих союзників і нам, на жаль, її не передавали саме через політичні міркування. Оце понад піврічне простоювання призвело до того, що росіяни трупами завалили і прорвали Авдіївський укріпрайон.

Дмитро Жмайло пропонує звернути увагу на програму FrankenSAM (Frankenstein + SAM — Франкенштайн + ЗРК. – Ред.), де поєднано американські зразки зброї та радянські системи, які досі використовує Україна. Наприклад, таким чином вдалося застосовувати ще радянський ЗРК "Бук", який після модернізації може бити по повітряних цілях ракетами AIM-7 Sparrow і ракетами RIM-7 Sea Sparrow.

— Також існує спеціальна модифікація для запуску ракет AIM-9 (Sidewinder), яка використовує окремі компоненти і окреме обладнання саме армії Сполучених Штатів. Це не кустарні зразки, а системи які переобладнують, щоб бити ефективно по цілях, — наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Окрім того, є можливість інтеграції радарів російської системи ЗРК С-300 із американською системою Patriot, щоб посилити сумісність нашої протиповітряної оборони. У нас багато зразків різного озброєння, в дуже непропорційних кількостях, — каже воєнний експерт.

На його думку, армія Сполучених Штатів має ще достатньо сил ресурсів і складів, щоб нам допомогти.

— Основна проблема завжди лишається в політичній волі і зміні тієї політики управління ризиками ескалації, якої дотримується Вашингтон. Тому що ця політика — не про нашу перемогу, не про поразку Російської Федерації. Те, що ми маємо зараз, це виключно для того, щоб не допустити саме нашу поразку. І ми сподіваємося що нову адміністрацію вдасться хоча б похитнути і змінити її позицію на нашу користь, — підсумував Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна та США домовилися про координацію постачань систем Patriot.