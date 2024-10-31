Когда военные КНДР начнут воевать против Украины: в ООН назвали сроки

Известно даже российское подразделение, которым прикрываются северокорейцы

Северокорейские военные начнут напрямую воевать против Вооруженных сил Украины уже в ноябре. Сейчас солдаты режима Ким Чен Ына заняты разведкой и изучением будущего театра боевых действий.

Об этом сказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица во время выступления на заседании Совбеза ООН. Кислица отметил, что известно даже подразделение, которым прикрываются северокорейцы.

"Ожидается, что в ноябре военные КНДР будут принимать непосредственное участие в военных действиях против ВСУ… Скорее всего, военные КНДР будут работать под эгидой 11 бригады. Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", – сказал он.

Кислица добавил, что российский режим получает в войне помощь от находящейся под санкциями страны. Решение КНДР отправить военный контингент для войны на стороне российских оккупантов – это нарушение международного права и резолюций ООН.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию.

Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.