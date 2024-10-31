Коли військові КНДР почнуть воювати проти України: в ООН назвали терміни

Відомий навіть російський підрозділ, яким прикриваються північнокорейці

Північнокорейські військові почнуть безпосередньо воювати проти Збройних сил України вже у листопаді. Зараз солдати режиму Кім Чен Ина зайняті розвідкою та вивченням майбутнього театру бойових дій.

Про це сказав постійний представник України Сергій Кислиця під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Кислиця зазначив, що відомий навіть підрозділ, яким прикриваються північнокорейці.

"Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ… Швидше за все військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", – сказав він.

Кислиця додав, що російський режим отримує у війні допомогу від країни, яка перебуває під санкціями. Рішення КНДР відправити військовий контингент для війни на боці російських окупантів – це порушення міжнародного права та резолюцій ООН.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії до ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили й військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію.

Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ в Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський сказав, скільки солдатів із КНДР готові взяти участь у війні проти України.