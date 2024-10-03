Массовый расстрел украинских пленных россиянами: у Госдепа США "нет доказательств"

В США заявили об отсутствии "независимой информации"

В Соединенных Штатах заявили, что якобы не располагают "независимой информацией", которая подтвердила бы расстрел российскими оккупантами 16 украинских военнопленных. Однако в США напомнили, что российские оккупанты постоянно совершают зверства с начала войны в Украине.

О якобы отсутствии доказательств заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он заявил, что США видели эти сообщения, но доказательств вроде бы нет.

"Мы видели эти сообщения. У меня нет независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов по поводу очередного преступления российских оккупантов в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине начали неотложные действия из-за очередной казни бойца оккупантами. Оккупанты зарезали нашего военного мечом и сняли это на видео.

Напомним, россияне казнили еще одного украинского военнопленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которую убили мечом с надписью "За Курск".

Как сообщал "Телеграф", генпрокурор Андрей Костин проинформировал, что по состоянию на начало сентября 2024 года Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших попавших в плен военных.