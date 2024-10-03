Масовий розстріл українських полонених росіянами: у Держдепа США "немає доказів"

В США заявили про відсутність "незалежної інформації"

В Сполучених Штатах заявили, шо нібито не мають "незалежної інформації", яка підтвердила б розстріл російськими окупантами 16 українських військовополонених. Проте в США нагадали, що російські окупанти постійно вчиняють звірства з початку війни в Україні.

Про нібито відсутність доказів заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він заявив, що США бачили ці повідомлення, але доказів нібито немає.

"Ми бачили ці повідомлення. Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо чергового злочину російських окупантів в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні почали невідкладні дії через чергову страту бійця окупантами. Нашого бійця жорстоко вбили мечем і зняли це на відео.

Нагадаємо, росіяни стратили ще одного українського військовополоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".

Як повідомляв "Телеграф", генпрокурор Андрій Костін поінформував, що станом на початок вересня 2024 року Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, які потрапили в полон.