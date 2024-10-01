В США нашли неожиданную причину не разрешать Украине удары дальнобойным оружием по РФ

Похоже, что Белый дом отчаянно сопротивляется, не желая предоставлять Украине нужные разрешения.

В Государственном департаменте США выдали очередную бессмысленную "отмазку" на тему того, почему Украине не нужно давать разрешение на удары дальнобойным вооружением западного производства по российской территории. Там заявили, что у Украины якобы есть собственное дальнобойное оружие.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 30 сентября. Он заявил, что Украина может использовать оружие, которое изготовит самостоятельно – этого никто запретить не может.

"Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в последний год. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, с которой проводятся атаки. Поэтому у Украины огромное количество средств для защиты", – заявил он.

При этом Миллер добавил, что США всегда "смотрят на дополнительные инструменты", которые Украина может получить от них. На уточняющий вопрос – почему Белый дом так отчаянно сопротивляется, не желая предоставлять Украине нужные разрешения, Миллер вместо ответа углубился в размышления о том, что США рассматривают все возможности, всю тактику и поддержку, оказываемую Украине, в том числе новое вооружение. И США продолжат это делать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы обеспечить Украине победу в войне.

В Украине же неоднократно отмечали, что разрешение на удары дальнобойным оружием необходимо прежде всего для уничтожения российской авиации, которая используется для бомбардировок украинских городов.