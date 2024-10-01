У США знайшли несподівану причину не дозволяти Україні удари далекобійною зброєю по РФ

Схоже, що Білий дім відчайдушно пручається, не бажаючи надавати Україні потрібні дозволи

У Державному департаменті США видали чергову безглузду "відмазку" на тему того, чому Україні не потрібно надавати дозволу на удари далекобійним озброєнням західного виробництва по російській території. Там заявили, що Україна нібито має власну далекобійну зброю.

Про це заявив спікер Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 30 вересня. Він заявив, що Україна може використовувати ту зброю, яку виготовить самостійно – цього ніхто заборонити не може.

"Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", – заявив він.

При цьому Міллер додав, що США завжди "дивляться на додаткові інструменти", які Україна може від них отримати. На уточнююче запитання – чому Білий дім так відчайдушно пручається, не бажаючи надавати Україні потрібні дозволи, Міллер замість відповіді заглибився у міркування про те, що США розглядають усі можливості, усю тактику та підтримку, яку надають Україні, в тому числі нове озброєння. І США продовжать це робити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США не вірять в ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який би допоміг забезпечити Україні перемогу у війні.

В Україні ж неодноразово наголошували, що дозвіл на удари далекобійною зброєю необхідні насамперед для знищення російської авіації, яка використовується для бомбардувань українських міст.