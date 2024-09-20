ВСУ потеснили россиян на одном из направлений: что происходит на фронте, карты ISW

Россияне продолжают наступать на отдельных частях фронта

Украинские войска продолжают продвигаться в Курской области РФ. ВСУ отвоевали небольшую территории на Покровском направлении.

Однако россияне продвинулись в Харьковской области, возле Сватово, Северского и Часова Яра. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Курская операция

Бойцы ВСУ незначительно продвинулись к западу от украинского выступа в Курской области — в частности к востоку от Веселого. Есть продвижение и дальше на северной стороне выступа. Украинские силы все ближе к Шептуховке и Найденово.

Харьковская область

Геолокационные кадры за19 сентября показывают, что войска РФ продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища.

Луганская область

Согласно отчету ISW, российская армия незначительно продвинулась в западной Макеевке (юго-западнее Сватово) в Луганской области.

Z-блогеры утверждают, что российские силы, действовавшие юго-восточнее Купянска, также продвинулись к Глушковке, к западу и северу от Песчаного и к югу от Стельмаховки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Донецкая область

Геолокационные кадры показывают, что россиянам удалось продвинуться к юго-востоку от Выемки (юго-восточнее Северска). Также есть незначительно продвинулись севернее Часова Яра — в Григорьевку.

Тем временем ВСУ отвоевали территорию юго-восточнее Мариновки (юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово).

Однако ISW оценил, что российские войска оккупировали около 60% Гродовки.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-комбат Семенченко назвал три плюса операции ВСУ в Курской области.