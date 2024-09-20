ЗСУ потіснили росіян на одному з напрямків: що відбувається на фронті, карти ISW

Росіяни продовжують наступати на окремих частинах фронту

Українські війська продовжують просуватися у Курській області РФ. ЗСУ відвоювали невелику територію на Покровському напрямку.

Проте росіяни просунулися на Харківщині, біля Сватового, Сіверського та Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) .

Курська операція

Бійці ЗСУ трохи просунулися на захід від українського виступу в Курській області — зокрема на схід від Веселого. Є поступ і далі на північній стороні виступу. Українські сили все ближче до Шептухівки та Найдьоново.

Харківська область

Геолокаційні кадри за 19 вересня показують, що війська РФ просунулися в дачні райони на захід від Глибокого (на північ від Харкова) та вздовж Трав’янського водосховища.

Луганська область

Згідно з звітом ISW, російська армія незначно просунулась у західній Макіївці (південно-західніше Сватового) у Луганській області.

Z-блогери стверджують, що російські сили, що діяли на південний схід від Куп’янська, також просунулися до Глушківки, на захід і північ від Піщаного і на південь від Стельмахівки. Однак ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Донецька область

Геолокаційні кадри показують, що росіянам вдалося просунутися на південний схід від Вимки (південніше на схід від Сіверська). Також є трохи просунулися на північ від Часового Яру — до Григорівки.

Тим часом ЗСУ відвоювали територію на південний схід від Маринівки (південніше на схід від Покровська і на північний схід від Селидово).

Проте ISW оцінив, що російські війська окупували близько 60% Гродівки.

Раніше "Телеграф" писав, що екс-комбат Семенченко назвав три плюси операції ЗСУ у Курській області.