В Раде отреагировали на статью WSJ относительно украинских потерь на войне

Нардеп говорит, что это преувеличенные данные

Данные газеты The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших украинских военных на войне с Россией несколько завышены.

Об этом сказал народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Комментарий на этот счет он предоставил Радио Свобода.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, то у нас признаны", – сказал народный депутат.

Костенко считает, что и число 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным. При этом нардеп отмечает, что точной информации об украинских потерях у него нет.

"Если брать прошедшие два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считались только те, кому официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, пропавшие без вести. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же цифру.", – сказал Костенко.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина продолжать обороняться, учитывая потери, Костенко считает, что мобилизационный ресурс в стране есть. Все будет зависеть от способности государства произвести мобилизацию и вызовы со стороны РФ.

Напомним, газета The Wall Street Journal на днях опубликовала статью, где речь идет о потерях Украины в войне. Издание утверждает, что общие потери военных России и Украины с начала полномасштабной войны 2022 года могли превысить миллион.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам Зеленского, потери ВСУ в войне против России составляют примерно один к пяти.