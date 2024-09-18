В Раді відреагували на статтю WSJ щодо українських втрат на війні

Нардеп каже, що це перебільшені дані

Дані газети The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих на війні з Росією українських військових є завищеними.

Про це сказав народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко. Коментар з цього приводу він надав Радіо Свобода.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", – сказав народний депутат.

Костенко вважає, що і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним. При цьому нардеп зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру.", – сказав Костенко.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи зможе Україна продовжувати оборонятися, зважаючи на втрати, Костенко вважає, що мобілізаційний ресурс у країні є. Все залежатиме від здатності держави провести мобілізацію і викликів з боку РФ.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal днями опублікувала статтю, де йдеться про втрати України у війні. Видання стверджуэ, що загальні втрати військових Росії й України з початку повномасштабної війни 2022 року могли перевищити мільйон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами пана Зеленського, втрати ЗСУ у війні проти Росії становлять приблизно один до п'яти.