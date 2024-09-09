Хитрый план: Зеленский обратился к Мелони за помощью в получении ПВО от Вашингтона

Кроме вопроса получения Patriot, стороны обсудили передачу Украине батареи зенитных комплексов SAMP-T

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони помогла ему получить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов. В плане Зеленского Мелони отводится роль посредника, которая должна склонить США к принятию верного решения.

Об этом сообщает итальянское издание Messaggero. Газета отмечает, что Зеленский хочет получить от США значительное количество Patriot до ноябрьских выборов президента в Штатах, а возглавляющая G7 до конца 2024 года Мелони может помочь в этом.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими", – отмечает издание.

Кроме вопроса получения Patriot, стороны обсудили передачу Украине батареи зенитных комплексов SAMP-T франко-итальянской разработки, передачу которой анонсировали еще в июне этого года. Но передача в итоге задержалась, однако Мелони заверила украинского президента – до конца сентября батарею отправят в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американский генерал сообщил пять неприятных для Украины моментов, касающихся военной помощи США.

Украина совместно с США и рядом стран Европы работает над проектированием и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. Кроме того, США уже выделили $270 млн на закупку критически важных комплектующих для производства Украины БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.