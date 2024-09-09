Хитрий план: Зеленський звернувся до Мелоні за допомогою в отриманні ППО від Вашингтона

Окрім питання щодо отримання Patriot, сторони обговорили передачу Україні батареї зенітних комплексів SAMP-T

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні допомогла йому отримати для України системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів. У плані Зеленського Мелоні відводиться роль посередника, яка повинна схилити США до прийняття вірного рішення.

Про це повідомляє італійське видання Messaggero. Газета зазначає, що Зеленський хоче отримати від США значну кількість Patriot до листопадових виборів президента у Штатах, а Мелоні, яка очолює G7 до кінця 2024 року, може допомогти в цьому.

"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими", – зазначає видання.

Окрім питання щодо отримання Patriot, сторони обговорили передачу Україні батареї зенітних комплексів SAMP-T франко-італійської розробки, передачу якої анонсували ще у червні цього року. Але передача у підсумку затрималася, проте Мелоні запевнила українського президента – до кінця вересня батарею відправлять в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американський генерал повідомив п’ять неприємних для України моментів, які стосуються військової допомоги США.

Україна спільно з США та низкою країн Європи працює над проєктуванням і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27. Крім того, США вже виділили $270 млн на закупівлю критично важливих комплектуючих для виробництва Україною БПЛА і систем радіоелектронної боротьби.