Украина может пойти на Калининград: почему это выгодно союзникам, объяснил эксперт

Cам факт создания украинского боевого подразделения на территории страны НАТО – отличный элемент стратегической неопределенности

Создание Украинского легиона, который будут тренировать польские инструкторы, может совершить наступление на Калининград. Вся "фишка" в том, как правильно "упаковать" эту операцию.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты в материале: "У россиян будет болеть голова: где нанесет удар Украинский легион".

По мнению дипломата, эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары, это можно будет трактовать не как агрессию, не как нападение, а как проведение боевых действий против российских войск на всей территории РФ.

Более того, добавляет Военный аналитик Дмитрий Снегирев, "калининградский кейс" может быть выгоден и самой Европе.

"Не секрет, что РФ планирует возможность реализации так называемого Сувальского коридора, то есть сухопутного перешейка, соединяющего, по замыслу россиян, территорию Беларуси с Калининградской областью. Соответственно, проходить он будет по территории Польши и Балтийских стран. Поэтому я не исключаю возможности развертывания Украинского легиона на польско-белорусской границе. Исключать возможность привлечения Украинского легиона в момент противодействия российской агрессии с территории Беларуси (где сейчас сосредоточены подразделения ЧВК "Вагнер" и переброшены на белорусско-польскую границу) не стоит", — подчеркнул он.

При этом, добавляет Хара, даже если Калининград в ближайшее время никто не будет освобождать, сам факт создания украинского боевого подразделения на территории страны НАТО – отличный элемент стратегической неопределенности.

"И пусть у россиян болит голова, где мы можем нанести следующий удар", — резюмировал он.

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