Україна може піти на Калінінград: чому це вигідно союзникам, пояснив експерт

Сам факт створення українського бойового підрозділу на території країни НАТО є відмінним елементом стратегічної невизначеності.

Створення Українського легіону, який тренуватимуть польські інструктори, може зробити наступ на Калінінград. Вся "фішка" у тому, як правильно "упакувати" цю операцію.

Про це "Телеграфу" розповіли експерти у матеріалі: У росіян болітиме голова: де завдасть удару Український легіон".

На думку дипломата, експерта Центру оборонних стратегій Олександра Хари, це можна буде трактувати не як агресію, не як напад, а як проведення бойових дій проти російських військ на всій території РФ.

Більше того, додає Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, "калінінградський кейс" може бути вигідним і самій Європі.

"Не секрет, що РФ планує можливість реалізації так званого Сувальського коридору, тобто сухопутного перешийка, який з’єднає, за задумом росіян, територію Білорусі з Калінінградською областю. Відповідно, проходити він буде територією Польщі і Балтійських країн. Тому я не виключаю можливості розгортання Українського легіону на польсько-білоруському кордоні. Виключати можливість залучення Українського легіону в моменті протидії російській агресії з території Білорусі (де зараз зосереджені підрозділи ПВК "Вагнер" і перекинуті на білорусько-польський кордон) я би не став", — наголосив він.

При цьому, додає Хара, навіть якщо Калінінград найближчим часом ніхто не звільнятиме, сам факт створення українського бойового підрозділу на території країни НАТО є відмінним елементом стратегічної невизначеності.

"І нехай у росіян болить голова, де ми можемо завдати наступного удару", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща допомагає Україні повернути військовозобов’язаних додому.