На море, на земле и в воздухе: Зеленский показал мощное видео об оружии украинского производства

Украинцы и украинки доказали, что мы сами можем разрабатывать, производить и развивать оружие, подчеркнул глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное производству оружия в Украине. Отечественные разработки уничтожают врага на море, на земле и в воздухе.

"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Мрак, Февраль. Наши украинские разработки, очищающие Черное море, придают силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", — подписал кадры президент.

На видео – кадры работы "Нептуна", которыми был уничтожен российский крейсер "Москва". Также показаны САУ "Богдана", ракетные комплексы "Стугна". Упоминаются и украинские дроны и удары ими по российским НПЗ и аэродромам. Sea Baby, MAGURA V5 очищают Черное море и ограничивают силу государства-террориста.

"Украинцы и украинки доказали, что мы сами можем разрабатывать, производить и развивать оружие и у нас есть что предложить другим странам. Мы являемся надежным партнером для инвестиций и сотрудничества и уже создаем совместные оборонные предприятия с западными производителями", — сказал Зеленский.

Как рассказывал "Телеграф", Румыния заинтересовалась украинскими противокорабельными ракетными комплексами РК-360МЦ "Нептун" и ракетами Р-360 к ним. Бухарест планирует в будущем вместе с Украиной создать совместное производство "Нептунов".