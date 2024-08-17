На морі, на землі та у повітрі: Зеленський показав потужне відео про зброю українського виробництва

Українці та українки довели, що ми самі можемо розробляти, виробляти, та розвівати зброю, наголосив глава держави

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене виробленню зброї в Україні. Вітчизняні розробки знищують ворога на морі, на землі та у повітрі.

"На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На землі: Богдана, Стугна, Корсар. У повітрі: Бобер, Морок, Лютий. Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал", — підписав кадри президент.

На відео — кадри роботи "Нептуна", якими був знищений російський крейсер "Москва". Також показані САУ "Богдана", ракетні комплекси "Стугна". Згадуються й українські дрони та удари ними по російських НПЗ та аеродромах. Sea Baby, MAGURA V5 очищують Чорне море та обмежують силу держави-террориста.

"Українці та українки довели, що ми самі можемо розробляти, виробляти, та розвівати зброю і маємо що запропонувати іншим країнам. Ми є надійним партнером для інвестицій та співробітництва й уже створюємо спільні оборонні підприємства із західними виробниками", — сказав Зеленський.

Як розповідав "Телеграф", Румунія зацікавилася українськими протикорабельними ракетними комплексами РК-360МЦ "Нептун" та ракетами Р-360 до них. Бухарест планує у майбутньому разом з Україною створити спільне виробництво "Нептунів".