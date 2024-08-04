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Беспорядки в Ковеле: жители города вышли на протесты против действий ТЦК

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Возмущения местных вызвали действия сотрудников ТЦК Новость обновлена 04 августа 2024, 06:39
Возмущения местных вызвали действия сотрудников ТЦК. Фото 24 канал

Протесты под местным ТЦК продолжались до ночи

В Ковеле Волынской области 3 августа вспыхнули протесты из-за действий сотрудников местного территориального центра комплектования (ТЦК). Причиной протестов стало задержание нескольких парней военными: люди вышли на протесты к зданию военкомата.

Об этом сообщают местные информационные каналы. Отмечается, что днем 3 августа на Шацком блокпосту сотрудники ТЦК задержали нескольких молодых людей и доставили их в местный отдел, забрав телефоны, документы и ключи от машины.

После этого на улицы вышло немало людей, которые собрались под ТЦК и потребовали выпустить задержанных. Под давлением протестующих военным пришлось отпустить задержанных, но протесты продолжались до ночи, а люди в конце концов едва успокоились и разошлись. К счастью, обошлось без силовых конфликтов.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что Волынский областной ТЦК и СП пока не давал официальных комментариев по поводу ситуации. Также ничего не комментировали местные власти.

Тем временем в Одессе произошел очередной конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. Это произошло после того, как в центр пришли родственники военнообязанного мужчины. В сети днем 3 августа появилось видео, на котором виден сам конфликт между семьей и людьми в военной форме.

Как сообщалось ранее, 2 августа в том же ТЦК произошел аналогичный конфликт, в ходе которого полицейским пришлось применять к одной из женщин силу и наручники.

Теги:
#Конфликт #Протести #ТЦК