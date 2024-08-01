Украинцев будут мобилизовать теперь даже без ТЦК: в Генштабе приняли важное решение

Внедрение соответствующих изменений позволит улучшить некоторые аспекты мобилизации

В Украине упростили некоторые моменты мобилизации. Теперь призвать граждан на службу смогут даже без участия ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Военные проработали предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" и теперь командиры воинских частей смогут сами совершать призыв военнообязанных без участия в этом процессе ТЦК. Однако, согласно сообщению, в этом случае призывники должны сами изъявить желание проходить военную службу.

В Генштабе отмечают, что внедрение соответствующих изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Напомним, ранее мы писали о том, когда на улицах перестанут раздавать повестки в ТЦК.