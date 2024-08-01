Украинцев будут мобилизовать теперь даже без ТЦК: в Генштабе приняли важное решение
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Внедрение соответствующих изменений позволит улучшить некоторые аспекты мобилизации
В Украине упростили некоторые моменты мобилизации. Теперь призвать граждан на службу смогут даже без участия ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Военные проработали предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" и теперь командиры воинских частей смогут сами совершать призыв военнообязанных без участия в этом процессе ТЦК. Однако, согласно сообщению, в этом случае призывники должны сами изъявить желание проходить военную службу.
В Генштабе отмечают, что внедрение соответствующих изменений позволит:
- упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
- командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
- военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
- нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).
Напомним, ранее мы писали о том, когда на улицах перестанут раздавать повестки в ТЦК.