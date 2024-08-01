Укр

Украинцев будут мобилизовать теперь даже без ТЦК: в Генштабе приняли важное решение

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Украинцев смогут мобилизовать без ТЦК Новость обновлена 01 августа 2024, 19:16
Украинцев смогут мобилизовать без ТЦК. Фото Генштаб ВСУ

Внедрение соответствующих изменений позволит улучшить некоторые аспекты мобилизации

В Украине упростили некоторые моменты мобилизации. Теперь призвать граждан на службу смогут даже без участия ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Военные проработали предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" и теперь командиры воинских частей смогут сами совершать призыв военнообязанных без участия в этом процессе ТЦК. Однако, согласно сообщению, в этом случае призывники должны сами изъявить желание проходить военную службу.

В Генштабе отмечают, что внедрение соответствующих изменений позволит:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Напомним, ранее мы писали о том, когда на улицах перестанут раздавать повестки в ТЦК.

Теги:
#Украина #Мобилизация #ВСУ