Українців мобілізуватимуть тепер навіть без ТЦК: у Генштабі ухвалили важливе рішення

Впровадження відповідних змін дозволить покращити деякі аспекти мобілізації

В Україні спростили деякі моменти мобілізації. Тепер призивати громадян на службу зможуть навіть без участі ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. Військові опрацювали пропозиції щодо змін до до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" і тепер командири військових частин зможуть самі здійснювати призов військовозобов’язаних без участі у цьому процесі ТЦК. Однак, згідно з повідомленням, у цьому випадку призовники мають самі виявити бажання проходити військову службу.

У Генштабі зазначають, що впровадження відповідних змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли на вулицях перестануть роздавати повістки у ТЦК.