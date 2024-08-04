Заворушення у Ковелі: мешканці міста вийшли на протести проти дій ТЦК

Протести під місцевим ТЦК тривали аж до ночі

В Ковелі Волинської області 3 серпня спалахнули протести через дії співробітників місцевого територіального центра комплектування (ТЦК). Причиною протестів стало затримання кількох хлопців військовими: люди вийшли на протести до будівлі військкомату.

Про це повідомляють місцеві інформаційні канали. Зазначається, що вдень 3 серпня на Шацькому блокпості співробітники ТЦК затримали кількох молодих людей та доправили їх до місцевого відділу, забравши телефони, документи та ключі від машини.

Після цього на вулиці вийшло багато людей, які зібралися під ТЦК та вимагали випустити затриманих. Під тиском протестуючих військовим довелося відпустити затриманих, але протести тривали аж до ночі, а люди врешті-решт ледве заспокоїлися та розійшлися. На щастя, обійшлося без силових конфліктів.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

Зазначимо, що Волинський обласний ТЦК та СП поки що не давав офіційних коментарів щодо ситуації. Також нічого не коментувала місцева влада.

Тим часом в Одесі стався черговий конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. Це сталося після того, як до центру завітали родичі військовозобов’язаного чоловіка. У мережі вдень 3 серпня з’явилося відео, на якому видно сам конфлікт між сім’єю та людьми у військовій формі.

Як повідомлялося раніше, 2 серпня у тому ж ТЦК стався аналогічний конфлікт, у ході якого поліцейським довелося застосовувати до однієї з жінок силу та наручники.