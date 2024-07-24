Это не "мир за землю": советник экс-президента США прокомментировал "мирный план Трампа"

Мужеству и лидерству Украины отдается должное, хотя и отмечается, что она несет большие потери в войне против российских террористов

Так называемый мирный план, который представили экс-президенту США Дональду Трампу – это не план, как таковой, а только доклад. Он стал известен, поскольку благодаря разнообразным СМИ и экспертам "достаточно хорошо разошелся".

Об этом сказал советник Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в интервью "Голосу Америки". По его словам, команда, которая готовила "мирный план", не говорит от имени президента и не влияет на его предвыборную кампанию.

"Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. Следовательно, это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. То есть это вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет", – сказал Келлог.

По его словам, в докладе команда экспертов и советников описала историю начала войны и представила варианты действий на будущее. Там не говорится, что Украину заставят отдать свою территорию российским оккупантам. Мужеству и лидерству Украины отдается должное, хотя и отмечается, что она несет большие потери в войне против российских террористов.

"Мы считаем, что россияне очевидно совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить. К его чести, когда одна из ведущих дебатов Дэйна Бэш спросила президента Трамп, может ли Россия удержать захваченные территории, он сказал, нет, ни в коем случае Он сказал это не один раз, он сделал это дважды. Со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров. Как расставить правильные компоненты на свои места… Посмотрите на ваши потери. В зависимости от того, с кем вы говорите, они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. У России их втрое больше. Для сравнения, в войне во Вьетнаме Соединенные Штаты Америки потеряли 60 тысяч. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. Россияне, тогда Советский Союз, потеряли 15 тысяч в Афганистане и ушли оттуда. 100 тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Итак, вы либо должны найти способ остановить войну, либо вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. И очень важно то, что мы в Америке называем "нажать на тормоза". Это не значит, что Украина сдается, это не означает, что они отдают территорию, ничего подобного", – объяснил советник экс-президента.

Келлог добавил, что Трамп говорил прежде всего о необходимости "остановить убийства". Украина и Россия могут принять этот план, а могут его отвергнуть – тогда это будет совсем другое развитие событий. У Трампа рассматривают вариант, когда Украину придется сделать "Спартой Европы": чтобы надежно оградить ее от повторного нападения террористов и помочь выиграть эту войну.

"Я не забочусь о России, я забочусь об Украине. Скажем, полтора года назад россияне удирали, сверкали пятками. И если бы мы, Запад, тогда предоставили то оборудование, о котором просил президент Зеленский, то вы, наверное, могли бы завершить дело. Вы могли дойти до Азовского моря через Херсон, разделив их пополам. И это то, что вы хотели сделать. Но поскольку Запад, особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. Как положить этому конец, защитив Украину и суверенитет Украины? И – убедиться, что это никогда не повторится? Я употребляю термин "сделать Украину Спартой Европы", чтобы на них больше никто не напал", – сказал он.

Также Келлог подверг критике администрацию действующего президента США Джозефа Байдена, которая, по его мнению, не предоставила Украине достаточно поддержки для войны против россиян. Поэтому, отметил он, заявления Белого дома о том, что они хотят дать Украине "позицию силы", выглядят как демагогия.

"Как они их поставили в позицию силы? Или США предоставили Украине F-16? Нет. Или мы вовремя дали достаточные дальнобойные мощности? Нет. Или мы дали разрешение стрелять вглубь России? Нет. Или мы предоставили им должную бронетехнику? Мы дали им 31 танк. 31 танк – это даже не батальон в армии Соединенных Штатов. Они об этом говорят, а не делают. Мы должны убедиться, как сделать так, чтобы поставить украинцев в позицию силы", – резюмировал он.

Предложения по завершению войны в Украине, к которым вроде бы склоняется Дональд Трамп, и которые были озвучены бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, уже успели наделать шум внутри Украины. Некоторые встретили его крайне отрицательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что не учли при разработке "мирного плана" Трампа-Джонсона. Многие уже критиковали те пункты, которые указаны в тексте.