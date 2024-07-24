Це не "мир за землю": радник експрезидента США прокоментував "мирний план Трампа"

Мужності та лідерству України віддається належне, хоча й зазначається, що вона зазнає великих втрат у війні проти російських терористів

Так званий "мирний план", який представили експрезиденту США Дональду Трампу – це не план, як такий, а тільки доповідь. Вона стала відомою, оскільки завдяки різноманітним ЗМІ та експертам "досить добре розійшлася".

Про це сказав радник Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог в інтервʼю "Голосу Америки". За його словами, команда, яка готувала "мирний план", не говорить від імені президента і не має впливу на його передвиборчу кампанію.

"Ми не говоримо від імені президента, і ми точно не говоримо від імені його кампанії. Отже, це наш документ про те, як, на наш погляд, мирне врегулювання може відбутися у майбутньому. Тобто це – варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні", – сказав Келлог.

За його словами, в доповіді команда експертів та радників описала історію початку війни та запропонувала варіанти дій на майбутнє. Там не сказано, що Україну змусять віддати свою територію російським окупантам. Мужності та лідерству України віддається належне, хоча й зазначається, що вона зазнає великих втрат у війні проти російських терористів.

"Ми вважаємо, що росіяни очевидно здійснили невиправдане вторгнення в суверенну державу. І це необхідно вирішити. До його честі, коли одна з ведучих дебатів Дейна Беш запитала президента Трамп, чи може Росія втримати захоплені території, він сказав, ні, ні в якому разі. Він сказав це не один раз, він зробив це двічі. З часом усі конфлікти завершуються певним типом переговорів. Тож ви хочете переконатися, що українці не виходять із позиції слабкості, а й з позиції сили. Отже, питання в тому, як це зробити? Як розставити правильні компоненти на свої місця… Ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати. Лише в Україні, залежно від того, з ким ви говорите, вони становлять від 100 тисяч до 130 тисяч смертей. Це величезні втрати. У Росії їх втричі більше. Для порівняння, у війні у В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 60 тис. Це була 20-річна війна, з якої ми вийшли. Росіяни, тоді Радянський Союз, втратили 15 тисяч в Афганістані та пішли звідти. Зараз ви говорите про цифри 100 тисяч, 300 тисяч убитих і поранених. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо, те, що ми в Америці називаємо "притиснути на гальма". Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію, нічого подібного", – пояснив радник експрезидента.

Келлог додав, що Трамп говорив перш за все про необхідність "зупинити вбивства". Україна та Росія можуть прийняти цей план, а можуть його відкинути – тоді це буде зовсім інший розвиток подій. У Трампа розглядають варіант, коли Україну доведеться зробити "Спартою Європи": щоб надійно захистити її від повторного нападу терористів та допомогти виграти цю війну.

"Я не дбаю про Росію, я дбаю про Україну. Скажімо, півтора року тому росіяни накивали п’ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх навпіл. І це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Як покласти цьому край, захистивши Україну і суверенітет України? І – переконатися, що цього ніколи не повториться? Я вживаю термін "зробити Україну Спартою Європи", щоб на них більше ніхто не напав", – сказав він.

Також Келлог розкритикував адміністрацію чинного президента США Джозефа Байдена, яка, на його думку, не надала Україні достатньо підтримки для війни проти росіян. Через це, зазначив він, заяви Білого дому про те, що вони хочуть дати Україні "позицію сили", виглядають, як демагогія.

"Як вони їх поставили у позицію сили? Чи США надали Україні F-16? Ні. Чи ми вчасно дали достатні далекобійні потужності? Ні. Чи ми їм дали дозвіл стріляти вглиб Росії? Ні. Чи ми надали їм належну бронетехніку? Ми дали їм 31 танк. 31 танк – це навіть не батальйон в армії Сполучених Штатів. Вони про це говорять, а не роблять. Ми повинні переконатися, як зробити так, щоб справді поставити українців у позицію сили", – резюмував він.

Пропозиції стосовно завершення війни в Україні, до яких начебто схиляється Дональд Трамп, і які були озвучені колишнім прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, вже встигли наробити галасу всередині України. Деякі зустріли його вкрай негативно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не врахували при розробці "мирного плану" Трампа-Джонсона. Багато хто вже критикував ті пункти, які вказані в тексті.