Угроза всем областям: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области

В среду, 24 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Мониторинговые группы сообщают, что самолет зафиксирован в Нижегородской области России.

Как известно, эти истребители являются носителями аэробалистических ракет Кинжал, которые способны летать на большое расстояние и на огромных скоростях. Они сбиваются украинским ПВО, но с большим трудом.

Воздушная тревога

В большинстве своем самолеты этого типа поднимаются в воздух для оказания психологического давления на украинцев, поскольку из-за сложности перехвата цели тревога превентивно объявляется по всей территории Украины.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием " Несбиваемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может ".