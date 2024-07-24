Загроза для всіх областей: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулибакському районі Нижньогородської області

У середу, 24 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною є зліт літака МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Про це повідомили в Повітряних силах України. Моніторингові групи повідомляють, що літак зафіксовано у Нижньогородській області Росії.

Як відомо, ці винищувачі є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал", які здатні літати на велику відстань та на величезних швидкостях. Вони збиваються українською ППО, але з великими труднощами.

Повітряна тривога

Здебільшого літаки цього типу піднімаються у повітря для вчинення психологічного тиску на українців, оскільки через складність перехоплення цілі тривога превентивно оголошується по всій території України.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".