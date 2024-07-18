Россия пригрозила "ответить" на размешение ракет США в Германии

На данный момент причин для эскалации нет

В России отреагировали на возможное размещение дальнобойных ракет США в Германии. Так, по словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, РФ может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Так он отреагировал на заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса о неядерности запланированного к размещению на их территории американского оружия.

"Россия ответит теми мерами, которые сочтет приемлемыми в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии", — добавил он.

По словам политика, по вине ФРГ и США "произошло тотальное разрушения системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями". Поэтому Россия должна "калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек".

Сергей Рябков добавил, что эти слова — не угроза. По его словам, это способ найти самый эффективный "в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы". На данный момент нет предопределенности и дальнейшего наращивания эскалации.

Отметим, что это уже не первое заявление Путин насчет ядерного оружия. В частности, не так давно "глава" государства отмечал, что применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. По его словам, такие пока не наступили.

В Беларуси также занялись вопросами ядерного вооружения — в стране приняли Военную доктрину страны. И хотя Республика считает себя "миролюбивой страной", но на различного рода угрозы готова отвечать при помощи ядерки.