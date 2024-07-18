Росія пригрозила "відповісти" на розміщення ракет США у Німеччині

На даний момент причин для ескалації немає

У Росії її відреагували на можливе розміщення далекобійних ракет США в Німеччині. Так, за словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, РФ може розгорнути аналогічні системи у ядерному оснащенні.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Так він відреагував на заяву німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса про неядерність запланованої до розміщення на їхній території американської зброї.

"Росія відповість тими заходами, які вважатиме прийнятними у відповідь на розміщення далекобійних ракет США в Німеччині", — додав він.

За словами політика, з вини ФРН та США "відбулося тотальне руйнування системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями". Тому Росія має "калібрувати свої відповіді, не відчуваючи при цьому якихось внутрішніх стримувань".

Сергій Рябков додав, що ці слова не є загрозою. За його словами, це спосіб знайти найефективніший "у тому числі з погляду витрат, алгоритм реагування на виклики, що змінюються". На даний момент немає зумовленості та подальшого нарощування ескалації.

Зазначимо, що це вже не перша заява Путін щодо ядерної зброї. Зокрема, нещодавно "глава" держави зазначав, що застосування Росією ядерної зброї можливе лише у виняткових випадках. За його словами, такі поки що не настали.

У Білорусі також зайнялися питаннями ядерного озброєння — у країні ухвалили Військову доктрину країни. І хоча Республіка вважає себе "миролюбною країною", але на різноманітні загрози готова відповідати за допомогою ядерки.