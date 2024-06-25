Очень экономный помощник диверсантов, - украинские пограничники летают на уникальных французских вертолетах

Французский вертолет H125 на вооружении ГПСУ

Как минимум пять легких французских вертолетов H125 использует Государственная пограничная служба Украины с 2022 года. Все они являются частью большого заказа на 24 единицы, предназначенные для пограничной службы Украины.

Впервые поднявшийся в воздух в 1974-м году и созданный для мирных целей, H125 с тех пор активно используется в армиях и военизированных подразделениях многих стран мира. В их числе и Госпогранслужба Украины, получившая первую партию крылатых машин еще в 2020-м году.

Легкий (массой чуть более 2 тонн) одномоторный вертолет может развивать скорость до 260 км/ч и преодолевать расстояния до 660 км, и подниматься на высоту до 5280 метров. Для управления крылатой машиной достаточно 1-2 человек, при этом в салоне могут разместиться до 6 человек. Такие возможности делают H125 удобным транспортом для заброски небольших диверсионно-разведывательных групп, оперативной доставки небольших грузов. А в случае установки легкого вооружения вроде пулеметов, еще и легким средством огневой поддержки.

Известно, что H125 активно используется ГПСУ в боевых действиях, чему помогают экономия топлива и большая дальность – так в сравнении с используемым Погранслужбой Ми-8, "француз" потребляет в пять раз меньше топлива. При этом дальность полета H125 больше чем у "восьмерки" — 660 и 590 км соответственно.

При этом H125 активно используется и в России, к примеру вертолет имеется на вооружении частей Росгвардии РФ, а также у частных лиц. Так, в ходе полета на таком частном вертолете в октябре 2018 года погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

Аварии с вертолетами в РФ дело частое, так на минувшей неделе упали сразу два вертолета, и если один из них был сбит ПВО "по ошибке", то второй рухнул из-за технической неисправности.