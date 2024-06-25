Дуже економний помічник диверсантів, — українські прикордонники літають на унікальних французьких гелікоптерах

Французький вертоліт H125 на озброєнні ДПСУ

Щонайменше п’ять легких французьких вертольотів H125 використовує Державна прикордонна служба України з 2022 року. Усі вони є частиною великого замовлення на 24 одиниці, які призначені для прикордонної служби України.

H125, що вперше піднявся в повітря в 1974-му році і створений для мирних цілей, з тих пір активно використовується в арміях і воєнізованих підрозділах багатьох країн світу. Серед них і Держприкордонслужба України, яка отримала першу партію крилатих машин ще 2020-го року.

Легкий (масою трохи більше 2 тонн) одномоторний вертоліт може розвивати швидкість до 260 км/год та долати відстані до 660 км, та підніматися на висоту до 5280 метрів. Для керування крилатою машиною достатньо 1-2 чоловік, при цьому в салоні можуть розміститися до 6 осіб. Такі можливості роблять H125 зручним транспортом для закидання невеликих диверсійно-розвідувальних груп, оперативної доставки невеликих вантажів. А у разі встановлення легкого озброєння на кшталт кулеметів ще й легким засобом вогневої підтримки. Мі-8

Відомо, що H125 активно використовується ДПСУ у бойових діях, чому допомагають економія палива і велика дальність – так у порівнянні із Мі-8 що також використовується прикордонною службою, "француз" споживає в п’ять разів менше палива. При цьому дальність польоту H125 більша ніж у "вісімки" — 660 і 590 км відповідно.

При цьому H125 активно використовується і в Росії, наприклад вертоліт є на озброєнні частин Росгвардії РФ, а також приватних осіб. Так, у ході польоту на такому приватному гелікоптері у жовтні 2018 року загинув заступник генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

Аварії з гелікоптерами в РФ справа часта, так минулого тижня впали відразу два вертольоти, і якщо один з них був збитий ППО "по помилці", то другий звалився через технічну несправність.