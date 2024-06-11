The New York Times — о буме потребления и производства энергетических напитков в Украине

Как пишет The New York Times, энергетические напитки стали неотъемлемой частью жизни украинских солдат на передовой. Они помогают преодолевать усталость и сохранять боеготовность в сложнейших условиях.

Солдаты делятся своими впечатлениями об этих напитках с репортером NYT. Андрей, один из военных, отмечает: "Энергетические напитки стали для нас настоящим спасением. Они помогают оставаться на ногах даже тогда, когда сил уже совсем не остается". Другой военный Алексей добавляет: "Мы пьем энергетики, чтобы иметь возможность быстро реагировать на изменения в боевой обстановке. Они дают нам необходимый заряд энергии и поддерживают нашу выносливость". Военный с позывным "Псих" также рассказывает: "Представьте, что нужно пройти три-четыре-семь километров. А ты на себе имеешь 40 килограммов снаряжения. Почти не ел и не спал дня три. Если не выпьешь [энергетический напиток] — откуда возьмешь силы для этого последнего рывка?"

Как утверждает издание The New York Times, поместившее тематический репортаж из Украины на первой полосе, спрос на энергетики и их продажи стремительно растут: "Энергетические напитки стали одним из немногих положительных элементов украинской экономики. Широкое разнообразие и безумные вкусы продолжают появляться одним". По информации NYT, ассортимент энергетических напитков продолжает расширяться, удовлетворяя растущие потребности военных.

"Украинские компании продают эти напитки, чтобы помочь фронтовикам и поднять их боевой дух, воплощением которого они сейчас и являются, брендируя их в камуфляжные этикетки или патриотические лозунги и названия типа Воли, – слова, которое означает свободу и силу духа", — отмечает NYT.

"Мы гордимся тем, что можем поддержать наших воинов в такое тяжелое время. Энергетические напитки "Воля" помогают им оставаться бодрыми и сконцентрированными, что крайне необходимо во время выполнения боевых задач", — прокомментировал репортерам американского издания Марко Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine, компании-владелицы бренда "Воля". Компания ежемесячно безвозмездно передает десятки тысяч энергетиков на передовую.

Энергетические напитки стали неотъемлемой частью войны, пишут журналисты: "Банки – повсюду. Запаханы в амунициальные жилеты. Звенят в рюкзаках с патронами. На танках. Пустые и смятые лежат в траншеях рядом с мертвыми россиянами… …Некоторые солдаты говорили, что лучше бы брали с собой в бой энергетические напитки, чем хлеб. Другие отмечали, что такие напитки стали на передовой своеобразной валютой".

Несмотря на проблемы экономики и миллионы украинцев, покинувших страну, продажи энергетических напитков в Украине с начала войны выросли почти на 50%, как свидетельствуют исследования отрасли. Уже в 2022 году украинские лидеры индустрии напитков поняли, что происходит что-то важное – напряжение войны совпало с мировым бумом в сфере энергетических напитков.

"Российское вторжение изменило все аспекты жизни в Украине, в частности, повысился спрос на скорую дозу кофеина, для которой не нужны кофе, кипяток, чашка или пакетик чая. И это была необходимость не только для солдат", — заявляет NYT.