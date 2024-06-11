The New York Times — про бум споживання і виробництва енергетичних напоїв в Україні

Як пише The New York Times, енергетичні напої стали невід’ємною частиною життя українських солдатів на передовій. Вони допомагають долати втому і зберігати боєготовність у надзвичайно складних умовах.

Солдати діляться своїми враженнями про ці напої з репортером NYT. Андрій, один з військових, зазначає: "Енергетичні напої стали для нас справжнім порятунком. Вони допомагають залишатися на ногах навіть тоді, коли сил уже зовсім не лишається". Інший військовий, Олексій, додає: "Ми п'ємо енергетики, щоб мати можливість швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці. Вони дають нам необхідний заряд енергії та підтримують нашу витривалість". Військовий з позивним "Псих" також розповідає: "Уявіть, що треба пройти три-чотири-сім кілометрів. А ти на собі маєш 40 кілограмів спорядження. Майже не їв і не спав днів зо три. Якщо не вип’єш [енергетичний напій] — звідки візьмеш сили для цього останнього ривка?".

Як стверджує видання The New York Times, що помістило тематичний репортаж з України на першій шпальті, попит на енергетики та їх продажі стрімко зростають: "Енергетичні напої стали одним з небагатьох позитивних елементів української економіки. Широке різноманіття та божевільні смаки продовжують з’являтися один за одним". За інформацією NYT, асортимент енергетичних напоїв продовжує розширюватися, задовольняючи зростаючі потреби військових.

"Українські компанії продають ці напої, щоб допомогти фронтовикам і підняти їхній бойовий дух, утіленням якого вони зараз і є, брендуючи їх у камуфляжні етикетки чи патріотичні гасла та назви на кшталт "Волі", – слова, яке означає свободу і силу духу", — зауважує NYT.

"Ми пишаємося тим, що можемо підтримати наших воїнів у такий важкий час. Енергетичні напої "Воля" допомагають їм залишатися бадьорими та сконцентрованими, що є вкрай необхідним під час виконання бойових завдань",— прокоментував репортерам американського видання Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine, компанії – власниці бренду "Воля". Компанія щомісячно безоплатно передає десятки тисяч енергетиків на передову.

Енергетичні напої стали невід’ємною частиною війни, пишуть журналісти: "Банки – всюди. Запхані в амуніційні жилети. Брязкають у рюкзаках з набоями. На танках. Порожні й зім’яті лежать у траншеях поруч із мертвими росіянами… …Деякі солдати казали, що краще б брали із собою у бій енергетичні напої, ніж хліб. Інші зауважували, що такі напої стали на передовій своєрідною валютою".

Незважаючи на проблеми економіки та мільйони українців, які покинули країну, продаж енергетичних напоїв в Україні з початку війни зріс майже на 50 %, як свідчать дослідження галузі. Уже у 2022 році українські лідери індустрії напоїв зрозуміли, що відбувається щось важливе — напруга війни співпала зі світовим бумом у сфері енергетичних напоїв.

"Російське вторгнення змінило всі аспекти життя в Україні, зокрема підвищився попит на швидку дозу кофеїну, для якої не потрібні кава, окріп, чашка чи пакетик чаю. І це була необхідність не лише для солдатів", — заявляє NYT.