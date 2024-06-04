Хорошо летал и в небе его не достали: жена добивается присвоения звания Героя погибшему пилоту

На счету Андрея Бакуна было более 200 боевых вылетов, он эффективно уничтожал врага и мог бы делать это и дальше, однако коварный удар российского РСЗО на Донбассе прервал его молодую жизнь. Теперь жена Анастасия добивается чествования его памяти и присвоения ему звания Героя Украины.

На сайте президента ждет рассмотрения петиция о присвоении звания Героя Украины 26-летнему Андрею Бакуну — старшему летчику вертолетного звена 12-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных сил ВСУ им. генерал-хорунжего Виктора Павленко. С начала полномасштабного вторжения он осуществил десятки успешных боевых вылетов и погиб из-за происков врага на земле.

"Телеграф" пообщался с супругой павшего воина, которая рассказала, каким он был человеком и чем любил заниматься в свободное от службы время.

Первая встреча со слезами на глазах

Андрей Бакун родом из села Монастырок Львовской области. Место рождения имело большое значение для выбора его профессии. Ведь неподалеку, в Бродах, расположилась авиационная бригада, и парень восторженно наблюдал за железными "птичками" в небе, мечтая научиться ими управлять.

– Андрей с детства видел, как над его домом пролетают вертолеты, и очень хотел летать, – рассказывает жена пилота Анастасия. — Мама его была против, но он был настойчив в достижении цели и после 9-го класса поступил в военный лицей имени Героев Крут. А уже после его окончания продолжил обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. В этот процесс он вложил всю душу, терпел строгий режим, упорно тренировался, делал все, чтобы овладеть летным делом.

Андрей настойчиво шел к цели – стать летчиком и поднимать в небо вертолеты.

Как раз в это время формирование Андрея как будущего лётчика и завязались его отношения с Анастасией. Все началось с милого сообщения в одной из соцсетей, которое парень прислал незнакомой девушке, пришедшейся по сердцу.

- Захожу на страницу и вижу сообщение: "Привет, сегодня День поцелуев, поэтому цём тебя", — вспоминает женщина. — Это было 6 июля, когда действительно отмечают такой праздник. Я прочла и подумала, что за "подкат", и ничего не ответила. Но Андрей еще несколько дней мне писал, я молчала, а он начал забрасывать меня стихами Лины Костенко, Василия Симоненко, Василия Стуса. И тут я уже заинтересовалась, потому что мне нравится поэзия. Как-то ответила, и мы начали общаться.

То, что Андрей курсант, он рассказал сразу, да и по фото на странице можно было понять, чем он занимается. Для меня это стало плюсом, потому что я с 2014 волонтерила, помогала нашим бойцам и у меня было много знакомых среди военных. Переписка наша длилась пару месяцев, и тут как раз у Андрея должен был быть отпуск, мы договорились встретиться. Он из Харькова поехал к родителям на Львовщину, а через неделю посетил Ужгород, где я тогда жила. Нашу первую встречу помню как теперь: я ждала его на перроне, он вышел из поезда, подошел ко мне и крепко обнял, а на глазах у него выступили слезы. Я его спрашиваю: "Почему ты плачешь?", а он мне в ответ: "Потому что ты такая, как я мечтал!"

Во время расставания Андрея заверил девушку, что они вскоре поженятся. И свое слово сдержал, через несколько месяцев сделал предложение. Свадьбу пара сыграла 18 июля 2016 года.

Андрей написал Анастасии сообщение в одной из соцсетей – так началась история этой пары.

— После женитьбы мы все равно не могли жить вместе, потому что Андрей продолжал учиться, — продолжает вспоминать Анастасия. — Видились от силы два месяца в году. Во время его отпуска он приезжал ко мне, изредка я наведывалась в Харьков. Но, во-первых, дорога занимала больше суток, во-вторых, большую часть времени я все равно была одна, потому что мужа отпускали максимум на несколько часов. Но мы пользовались любой возможностью увидеться. Например, Андрея направили на военно-врачебную комиссию в Винницу, так я поехала туда, сняли квартиру и проводили свободное от посещения врачей время.

Когда пришло время контрольной практики, Андрей стремился попасть в Броды. Но не удалось, потому что было много претендентов. Мужа распределили в Новый Калинов (под Самбором на Львовщине. — Ред.) в 12-ю бригаду. Ему в ней понравилось настолько, что он попросил отношение у командования, чтобы после окончания университета вернуться сюда уже на службу. Так что ждала я мужа четыре года, и, кстати, родила ребенка почти на его выпускной — к концу 2019 года.

Определиться с именем для сына супругам помог цвет его волос, победил отцовский вариант.

Анастасия добавляет, что выбрать имя сыну никак не получалось. Договорились, если будут с цветом волосы ближе к темному маминому, назовут Мирославом, а если будет светлее, как отец, то станет Матвеем. Победили в итоге папины гены.

— Мы на тот момент уже переехали из Ужгорода в Самбор, чтобы мужу было поближе к работе, — говорит женщина. — Андрей побыл немного с нами дома, а дальше его отправили на четыре месяца в Донецкую область в зону Операции объединенных сил. Тогда авиацию не так активно применяли, как сейчас, поэтому экипаж мужа на Ми-8 в основном выполнял медицинские миссии, эвакуации раненых и т.д. Все прошло успешно, Андрей вернулся и служил уже в своем подразделении до начала полномасштабного вторжения.

Спасение побратима

В начале 2022 года напряжение ощущалось в воздухе, но глава семьи Бакун берег жену и сына, поэтому не вел разговоров о худшем варианте развития событий.

— Приблизительно за неделю до 24 февраля у ребята каждое утро была ренировочная тревога, то есть они знали, что что-то может начаться, и готовились, — говорит Анастасия. — И в тот день Андрей проснулся в четыре и поехал в часть. Уже в семь он позвонил, сказал, что аэродром обстреливают, чтобы мы с Матвейкой прятались и не выходили из дома. К счастью, в бригаде тогда обошлось без жертв. И с тех пор начались ротации мужа на восток. Обычно они длились две недели, потом Андрей мог провести столько же времени или даже месяц дома. Все зависело от активности боевых действий и потребности на фронте в авиации.

С самого начала полномасштабного вторжения Андрей был постоянно задействован на фронте.

Что там переживал, Андрей предпочитал не делиться. Если и рассказывал, то совсем немного. О каких-то таких ситуациях, как была с вражеским дроном. Они были на земле, а враг запустил эту "птичку", пытаясь поразить вертолет. Ребята вовремя ее заметили, открыли огонь, сбили и спасли боевую машину. Это был подвох от врага, потому как сказал друг мужа: "Андрей так хорошо летал, что в воздухе его не достали бы".

Анастасия отмечает, что супруг за два года сделал многое для приближения победы, на его счету было 218 боевых вылетов. Он эффективно уничтожал врага и мог бы делать это и дальше.

— В марте 2024-го Андрей был на очередной ротации. Мы разговаривали каждый вечер по видеосвязи, – объясняет женщина. — Так было и в понедельник, 11 числа. Сынок забрал у меня телефон и пошел в другую комнату, что-то показывал Андрею. Потом взяла трубку я, мы еще поговорили пару минут и муж говорит: "Что-то я такой уставший, сегодня раньше лягу спать". А я ему: "Ну ладно, уже осталось два дня, скоро увидимся". Это был наш последний разговор…

Побратимы называют Андрея профессиональным летчиком, он совершил более 200 боевых вылетов.

Уже сейчас я анализирую и понимаю, что были некоторые знаки. То разбились наши тарелки, подаренные на годовщину, то сын дважды просыпался ночью с криками: "Папа, папа", то у меня болело сердце. И с утра 12-го у меня тоже так сильно закололо слева. Я проверила на телефоне, когда Андрей был онлайн, увидела, что 15 минут назад. А он когда был на задании, то сбрасывал мне смайлики, а когда уже возвращался, отписывал, что все хорошо. Только я телефон положила, пришел "цём" от мужа, я выдохнула, расслабилась и пошла с малышом на прогулку.

И уже в 10:30 приехали наши кумовья, я сначала улыбнулась, их увидив, но потом поняла, что это не просто так, испугалась. Кум (а он тоже лётчик) начал меня успокаивать, что ребята ранены и в госпитале. Но в 12 часов приехал командир и сказал, что Андрей погиб… Это случилось на земле. Ребята работали на Донецком направлении, сели дозаправить и зарядить вертолеты. И в это время россияне ударили кассетными боеприпасами, чтобы уничтожить и борта, и личный состав.

Кроме Андрея, погиб еще один летчик, и пятеро ребят были ранены. Одного из них муж фактически спас. Он был без куртки, побратим уговаривал его одеться, потому что было прохладно, тот отказывался. Вмешался Андрей как командир, говорит: "Миша, иди за курткой, мне не надо, чтобы кто-то заболел, потому что должны нормально вернуться домой". Парень отошел к другому борту и как раз "прилетело".

Блюдам Андрея позавидовали бы в ресторане

Не дожил Андрей Бакун всего один день до конца очередной ротации и месяц до своего 27-летия. Похоронили лётчика в родном селе. Сейчас его семья учится жить без мужа и отца, и стремится добиться признания его вклада в победу Украины на государственном уровне.

— Если бы я хотя бы на один процент сомневалась, что Андрей достоин звания Герой Украины, я даже бы петицию не составляла, — говорит Анастасия. — Он был патриотом, националистом, делал все ради Украины, семьи, не имея абсолютно страха. Ребята говорили, что во время последней ротации муж установил рекорд — за две недели у него не было ни одного промаха. Он был сверхпрофессиональным летчиком и сверхпрекрасным человеком.

Анастасия отмечает: супруг был патриотом и делал все от него зависящее для страны.

А еще – отличным папой, который с сыном проводил максимум времени. Они любили придумывать разные игры, ездить в лес, в горы. Сказать Матвейчику, что Андрея больше нет, я смогла лишь через две недели. Он знал, что отец должен скоро возвращаться и привезти ему очередную машинку. А тут мы дома, а тот не едет... Конечно, когда сынок услышал, что этого не случится, он плакал, потом успокаивался и снова спрашивал, почему так произошло. Сейчас бывают нормальные дни, а бывает, что Матвей в слезах говорит: "Я хочу, чтобы папа был!"

Анастасия добавляет, что муж, кроме неба, очень любил поэзию, а еще — готовить. Делал это в свободные минуты, как для своей семьи, так и для друзей.

— Родственники говорят, что Андрей готовил еще до женитьбы, — вспоминает женщина. — Даже яичницу мог сделать разными способами и очень вкусно. И когда мы стали жить вместе, тоже часто бывал на кухне, любил заморочиться, что-то придумать новенькое и получались все блюда у него так, что любой ресторан мог позавидовать! Для гостей обязательно тушил мясо в вине. Для меня в последнее время постоянно делал тыквенный крем-суп, который я обожаю. И прихоти сына исполнял. Скажет Матвейка, что хочет зеленых блинов, отец походит, подумает, добавит шпинат к тесту и получится нужный результат. Или розовый картофель сынок попросит, Андрей и это сделает, сварив в свекольном соке. А перед выездом на последнюю ротацию они готовили вместе кекс. То есть муж из тех людей, которые за что берутся, им все удается.

Об Андрее друзья и собратья отзываются как о добром и положительном человеке.

И еще добавлю, что Андрей был очень добр и помогал всем. Ему могли ночью позвонить, что крестник заболел, и он срывался и несся на выручку. За две недели до того, как уехать на ротацию, он с побратимами стал свидетелем автокатастрофы. Возвращались из Львова, где встречались со школьниками, их на повороте обогнал бусик, а за ним он врезался в другой автомобиль. Ребята остановились, вытаскивали, кого можно было, останавливали кровотечение, оказывали первую медицинскую помощь, потому что имели при себе жгуты и все нужное, и были с пострадавшими до прибытия скорой.

А еще супруг ни с кем не ссорился. Об этом говорили ребята на похоронах. Что и в университете, и в бригаде были разные ситуации, когда кто-то с кем-то конфликтовал, что-то выяснял, но только не с Андреем. Да и у нас дома было так, что мы спорили разве из-за того, что муж бывает редко дома, потому что мне его всегда было мало. Хотя он и рвался к нам с сыном при первой возможности. У него с кумом даже была традиция — выяснять, кто быстрее после работы доберется до своих. Ребята над ними смеялись, потому что никто так не делал, только эти двое так спешили к женам.

Вообще, таких людей, как мой Андрей, очень и очень мало… Если бы нужно было сказать о нем тремя словами, сказала бы, что он человек безусловной любви!