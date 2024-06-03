"РФ не нападала на нас, поэтому...:" в Венгрии прокомментировали, будут ли участвовать в саммите мира в Швейцарии

Глава МИД Венгрии заявил, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является "своей" для Будапешта

В Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, потому что там не будет представлена Россия. Но в Будапеште уважают усилия Швейцарии остановить войну

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому изданию ОНТ. Венгерский политик заявил, что окончательное решение о присутствии на саммите мира еще не принято.

"Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что эта война идет между Украиной и Россией, поэтому она не является "своей" для Будапешта.

Сийярто объяснил, что в Венгрии другой подход к российской войне против Украины. Ведь в Европе многие видят опасность и чувствуют себя в состоянии войны, тогда как в Венгрии этого нет.

"Россия не нападала на нас. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Так что если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?", – заявил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто также повторил свой недавний тезис о том, что "война приносит очень много разрушений, поэтому мирные переговоры – единственный путь остановить войну".

Саммит мира — что известно

В Женеве 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира. В ходе встречи лидеры более 150 стран мира обсудят имплементацию "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Россию решили не приглашать на учредительный саммит, ведь ее присутствие может помешать поиску решений.

На встрече также не будут присутствовать лидеры Китая и Бразилии. Министр иностранных дел Китая Ван I предпочел участие в саммите БРИКС, который проведет Кремль.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам Зеленского, некоторые страны мира пытаются сорвать встречу в угоду России.