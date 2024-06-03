"РФ не нападала на нас, тому...:" в Угорщині прокоментували, чи братимуть участь у саміті миру в Швейцарії

Голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта

В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, бо там не буде представлена Росія. Але у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну

Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ. Угорський політик заявив, що кінцевого рішення щодо присутності на саміті миру ще не ухвалено.

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом", – заявив Сійярто.

Голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта.

Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України. Адже в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.

"Росія не нападала на нас. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?", – заявив очільник угорського МЗС.

Петер Сійярто також повторив свою нещодавню тезу, що "війна приносить дуже багато руйнувань, тому мирні переговори – єдиний шлях зупинити війну".

Саміт миру — що відомо

У Женеві 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Під час зустрічі лідери понад 150 країн світу обговорять імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Росію вирішили не запрошувати на установчий саміт, адже її присутність може зашкодити пошуку рішень.

На зустрічі також не будуть присутні лідери Китаю та Бразилії. Міністр закордонних справ Китаю Ван І віддав перевагу участі в саміті БРІКС, який проведе Кремль.

Раніше "Телеграф" писав, що за словами Зеленського, деякі країни світу намагаються зірвати зустріч на догоду Росії.