Или неадекват, или это полное предательство: Зеленский предположил, почему Путин осмелился напасть на Украину

Путин мог иметь договоренности по нападению на Украину с другими государствами

Российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, потому что он либо совершенно неадекватен, либо имел договоренности по этому поводу с другими странами. И лучше бы это был первый вариант, поскольку второй оказался бы тотальным предательством Украины.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times. Зеленский предположил, что Путин полностью неадекватно видит эту войну, однако точно на что-то рассчитывал, когда ее начинал.

"Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что это не партнерство, а игра за спиной и полная измена. Поэтому подумаем все-таки, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить ", – сказал украинский президент.

Зеленский добавил, что некоторые лидеры государств все еще надеются наладить с Россией отношения после окончания войны. Благо это не имеет такого масштаба, как было после 2014 года.

"Но многие лидеры немного оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс завтра. А вдруг Украина проигрывает войну? Надо не закрывать дверь тотально с Россией"", – возмущенно отметил президент.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле прокомментировали статью иностранного издательства Reuters, в которой говорится, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам между Украиной и Россией. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, ситуация другая и о переговорах речь не идет.