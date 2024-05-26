Або неадекват, або це повна зрада: Зеленський припустив, чому Путін насмілився напасти на Україну

Путін міг мати домовленості щодо нападу на Україну з іншими державами

Російський диктатор Володимир Путін почав війну проти Україну, тому що він або цілком неадекватний, або ж мав домовленості щодо цього з іншими країнами. І краще б це був перший варіант, оскільки другий виявився б тотальною зрадою України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times. Зеленський припустив, що Путін повністю неадекватно бачить цю війну, проте він точно на щось розраховував, коли її починав.

"Він неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому подумаймо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити", – сказав український президент.

Зеленський додав, що деякі лідери держав все ще сподіваються налагодити з Росією якісь стосунки після закінчення війни. Благо, це не має такого масштабу, як було після 2014 року.

"Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією", – обурено зазначив президент.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі прокоментували статтю іноземного видавництва Reuters, в якій йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів між Україною та Росією. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, ситуація інша і про переговори не йдеться.