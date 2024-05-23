"Молодые уклоняются": в Чернигове пенсионер хотел стать военным в Третьей штурмовой бригаде (видео)

К рекрутерам в разных городах часто приходят мужчины пенсионного возраста и просятся на службу

В Чернигове 65-летний пенсионер Владимир Бобок пришел на встречу с рекрутерами Третьей штурмовой бригады и попросил взять его на военную службу. Мужчина пояснил, что районный территориальный центр комплектования отказался мобилизовывать его из-за возраста, а он хочет воевать против российских оккупантов.

Об этом сообщает "Суспільне". В комментарии изданию Бобок сказал, что хочет принести пользу стране и армии, а еще ему стыдно смотреть на молодых людей, всеми силами уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

"Молодые уклоняются. Мне просто стыдно на них смотреть", – сказал он.

Рекрутер бригады с позывным "Лофт" сказал журналистам, что такой случай далеко не первый: к рекрутерам в разных населенных пунктах часто приходят мужчины пенсионного возраста и просят подписать с ними контракт, поскольку в ТЦК обычно таких пожилых добровольцев отправляют домой. Однако бригада не может брать на службу таких людей, и дело даже не в законе, согласно которому можно мобилизовывать людей не старше 60 лет.

"Мы пехота, и у нас есть даже проходные требования. То есть нужно пробежать три километра, отжаться 50 раз, подтянуться 50 раз. 50 раз нельзя оттянуть. Мы элитное подразделение, мы отбираем военных. Адекватно проходить тяжелую военную службу для того, чтобы вы тогда видели и слышали о наших успехах, понимаете? А что ж, вас взять, ну вот выйдем где-нибудь на поле боя, и вы не сможете качественно выполнять свои задачи. Что тогда делать? Тогда вас придется таскать", – объяснил военный.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой новый закон о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что украинскую границу почти каждый день пытаются перейти уклонисты от мобилизации. При этом их не останавливает даже угроза смерти: с начала полномасштабной войны не менее 30 человек погибли, пытаясь пересечь границу.