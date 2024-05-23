"Молоді ухиляються": у Чернігові пенсіонер хотів стати військовим у Третій штурмовій бригаді

До рекрутерів у різних містах часто приходять чоловіки пенсійного віку та просяться на службу

В Чернігові 65-річний пенсіонер Володимир Бобок прийшов на зустріч з рекрутерами Третьої штурмової бригади та попросив взяти його на військову службу. Чоловік пояснив, що районний територіальний центр комплектування відмовився мобілізовувати його через вік, а він хоче воювати проти російських окупантів.

Про це повідомляє "Суспільне". У коментарі виданню Бобок сказав, що хоче принести користь країні та армії, а ще йому соромно дивитися на молодих людей, які всіма силами ухиляються від мобілізації до Збройних сил України.

"Молоді ухиляються. Мені просто соромно на них дивитися", – сказав він.

Рекрутер бригади з позивним "Лофт" сказав журналістам, що такий випадок – далеко не перший: до рекрутерів у різних населених пунктах часто приходять чоловіки пенсійного віку та просять підписати з ними контракт, оскільки в ТЦК зазвичай таких літніх добровольців відправляють додому. Проте бригада не може брати на службу таких людей, і справа навіть не у законі, згідно з яким мобілізовувати можна людей не старше 60 років.

"Ми піхота, і в нас є навіть прохідні вимоги. Тобто потрібно пробігти три кілометри, відтиснутися 50 разів, підтягнутися 50 разів. 50 разів не можна відтягнути. Ми елітний підрозділ, ми відбираємо військових. Адекватно проходити тяжку військову службу для того, щоб ви тоді бачили й чули про наші успіхи, розумієте? А що ж, вас взяти, ну от вийдемо десь на поле бою, і ви не зможете якісно виконувати свої завдання. Що тоді робити? Тоді вас прийдеться тягати", – пояснив військовий.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав затверджений Верховною Радою новий закон про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що український кордон майже кожен день намагаються перейти ухилянти від мобілізації. При цьому їх не зупиняє навіть загроза смерті: з початку повномасштабної війни не менше 30 осіб загинули, намагаючись перетнути кордон.