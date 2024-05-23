В судах почали надавати ув'язненим дозволи мобілізуватися до Збройних сил: але є умови

Припускається, що бажаючих піти до ЗСУ з тюрем буде значно більше, оскільки на розгляді у суді зараз понад 50 заяв

В Україні почали надавати засудженим громадянам перші дозволи на мобілізацію до лав Збройних сил України. Зокрема Хмельницький міськрайонний суд дозволив 21 травня підписати контракт з Національною гвардією України двом засудженим, які опинилися за ґратами у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба суду. Зазначається, що для засуджених буде діяти умовно-дострокове звільнення від покарання за умови проходження ними військової служби.

Засуджені – чоловіки 1981 та 2000 років народження. У 2022 році обидва опинилися у тюрмі через крадіжки. Вже під час перебування за ґратами вони висловили бажання підписати контракт зі Збройними силами України.

Встановлено низку умов для того, щоб засуджені могли служити у ЗСУ. На період служби у підрозділі НГУ над ними буде встановлено адміністративний нагляд, здійснювати який будуть командири військової частини. Також засудженим суворо заборонено перебувати за межами дислокації в/ч, а поїхати в особистих справах вони мають право тільки за дозволом командира.

При цьому обидва кандидати пройшли ВЛК, професійний добір, за фізичними параметрами відповідають вимогам до військової служби. У суді припускають, що бажаючих буде ще більше, оскільки зараз у суді на розгляді знаходиться понад 50 аналогічних заяв від засуджених.

Зазначимо, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію ув’язнених. Засуджені, які готові підписати контракт з ЗСУ, отримають умовно-дострокове звільнення.

З цього моменту понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для того, щоб брати участь в обороні України. Вони готові приєднатись до лав ЗСУ.