В судах начали предоставлять заключенным разрешения мобилизоваться в Вооруженные силы: но есть условия

Предполагается, что желающих пойти в ВСУ с тюрем будет гораздо больше, поскольку на рассмотрении в суде сейчас более 50 заявлений

В Украине начали предоставлять осужденным гражданам первые разрешения на мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. В частности Хмельницкий горрайонный суд разрешил 21 мая подписать контракт с Национальной гвардией Украины двум осужденным, оказавшимся за решеткой в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что для осужденных будет действовать условно-досрочное освобождение от наказания при условии прохождения ими военной службы.

Осужденные – мужчины 1981 и 2000 годов рождения. В 2022 году оба оказались в тюрьме из-за краж. Уже во время пребывания за решеткой они выразили желание подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Установлен ряд условий для того, чтобы осужденные могли служить в ВСУ. На период службы в подразделении НГУ над ними будет установлен административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части. Также осужденным строго-настрого запрещено находиться за пределами дислокации в/ч, а поехать по личным делам они имеют право только по разрешению командира.

При этом оба кандидата прошли ВЛК, профессиональный отбор, по физическим параметрам отвечают требованиям к военной службе. В суде предполагают, что желающих будет еще больше, поскольку сейчас в суде находится более 50 аналогичных заявлений от осужденных.

Напомним, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Осужденные, готовые подписать контракт с ВСУ, получат условно-досрочное освобождение.

С этого момента более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для того, чтобы участвовать в обороне Украины. Они готовы присоединиться к рядам ВСУ.