Путин точно не здоров: что будет, когда умрет диктатор

Исчезновение диктатора повлечет за собой конфликты между разными кланами олигархов

Война в Украине для российского диктатора Владимира Путина является следствием параноидальной идеи-фикс о "возрождении Российской империи". Даже если он здоров физически, хотя в сети часто появляются слухи о его болезнях, то психологически уже давно нет.

Об этом "Телеграфу" сказал социолог Игорь Эйдман в материале "Путин умер"? Закончится ли война после смерти кремлевского диктатора. По его словам, после смерти Путина любой новый руководитель прекратит эту "авантюру".

"Сейчас в России проходят кадровые перестановки в элите. И по мнению социолога, исчезновение "крестного отца" очевидно повлечет за собой конфликты между разными кланами олигархов — Ротенбергов, Ковальчуков, Патрушевых и других мафиозных семей", — говорит Эйдман.

Он подчеркнул, что все они готовы перегрызть друг другу глотки. После смерти Путина начнется межмафиозная война в стиле Чикаго 1930-х.

Социолог также добавил, что российским олигархам необходимо свободно ездить по миру, пользоваться своими активами на Западе, отдыхать и лечиться за границей. А война, которую развязал диктатор, только мешает всем этим планам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 мая в сеть попала запись с участием российского "лидера", на которой он буквально еле передвигается. Однако уже вскоре ее удалили.